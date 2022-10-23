



Россия сосредоточила в Черном море 16 крылатых ракет

В Черном море на данный момент находится два российских судна-носителя "Калибров". Военные РФ может атаковать Украину 16 крылатыми ракетами. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".



"Шесть кораблей вражеского флота продолжают маневры вдоль побережья Крыма. На дежурстве два ВДК и два судна с 16 ракетами "Калибр" наготове", - говорится в сообщении.



В ОК "Юг" подчеркнули, что, несмотря на уменьшение ракетоносителей, не время терять бдительность, поскольку сохраняется угроза применения вражеской авиации для запуска ракет, а также массированные удары дронов-камикадзе, в том числе по критической инфраструктуре.



Ранее РФ увеличила группировку в Черном море до девяти кораблей.