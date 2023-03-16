



Россия снова вывозит из Украины награбленное зерно через порт Бердянска

Россияне продолжают вывозить из Украины награбленное зерно, используя порт временно оккупированного Бердянска на Запорожье. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



"В городе Бердянск Запорожской области, из акватории морского порта, отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей", - говорится в сообщении.



Напомним, согласно исследованию NASA Harvest РФ украла украинского зерна по меньшей мере на 1 млрд долларов.



Газета Financial Times опубликовала расследование, где на примере одного судна показала, как Россия торгует украденным с территории Запорожской области украинским зерном.