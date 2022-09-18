



Россия провела разрушительные атаки иранскими беспилотниками типа Shahed 136

Согласно сообщению The Wall Street Journal, Россия нанесла разрушительные удары по Украине с использованием иранских беспилотников типа Shahed-136.



США в течение нескольких месяцев утверждали, что Россия стремилась получить иранские беспилотники. Ранее в этом году Россия направила в Иран делегацию, чтобы посмотреть на иранские дроны. Иранская программа БПЛА расширилась в последние годы, и Иран усовершенствовал типы дронов-камикадзе. Иран также экспортировал дроны в Йемен, Ирак, Сирию, Ливан, Венесуэлу и Эфиопию. США ввели санкции против иранских компаний, занимающихся производством и поставкой беспилотников в Россию.



На прошлой неделе украинские военные показали фотографии чего-то похожего на иранский беспилотник Shahed-136 с кириллическими надписями на нем, что свидетельствует о том, что он использовался и, возможно, даже производился в России. Министерство обороны Великобритании пришло к выводу, что Россия, вероятно, размещала иранские БПЛА в Украине.



В войне с Украиной Россия полагается на крылатые ракеты, артиллерию, а теперь и на беспилотники. У России не так много собственных сложных БПЛА, и партнерство между Россией и Ираном в этом отношении растет.



В сообщении WSJ говорится, что "за последнюю неделю над позициями украинской бронетехники и артиллерии на северо-востоке Харьковской области начали появляться треугольные беспилотники Shahed-136, перекрашенные в российские цвета и переименованные в Geranium 2".



Россия теряет позиции в Харькове , и, похоже, сюда были направлены БПЛА, возможно, чтобы спасти Россию от ввода дополнительных войск, поскольку ее силы отступают. Если она сможет затормозить продвижение украинцев и замедлить их, это сделает разгром русских менее очевидным.



Использование Россией иранских беспилотников может иметь последствия для Ближнего Востока, потому что Иран использовал беспилотники по всему региону и угрожал ими Израилю.