



Россия продолжает уничтожать экологию Черного моря

Россия за месяцы войны нанесла значительный ущерб экологии Украины, в частности, Черному морю. Об этом сообщает заявил министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.



По его словам, об экологической катастрофе говорить пока нельзя на языке цифр из-за невозможности сделать какие-то подсчеты. Но сегодня зафиксировано существенное негативное влияние на состояние Черного моря.



"Мы знаем, что в Черном море погибло большое количество дельфинов… За восемь месяцев задокументировали около 700 случаев смерти дельфинов", - сказал он, и добавил, что по неофициальным данным количество погибших дельфинов может достигать нескольких тысяч.



По словам Стрельца, есть еще вещи, которые мы не можем пока рассчитать. Это и влияние нефтепродуктов и затонувшие корабли. Это то, что было на этих кораблях и сейчас на дне Черного моря.



Министр добавил, что на дельфинов сильно влияют сонары, используемые кораблями РФ.

