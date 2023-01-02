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Россия признала: в Макеевке убиты 63 военнослужащих
02.01.2023 15:50 Аркадий Бочаровский

Россия признала: в Макеевке убиты 63 военнослужащих

ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации российских военных в районе Макеевки в ДНР, погибли 63 человека, сообщило Минобороны.

Уточняется, что обстрел производился из реактивной системы залпового огня HIMARS. Украинские военные выпустили шесть ракет, две из них удалось сбить.

"В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих", — сообщили в Минобороны.

Министерство обороны пообещало оказать всю необходимую помощь и поддержку родным и близким погибших.

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