



Россия признала: в Макеевке убиты 63 военнослужащих

ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации российских военных в районе Макеевки в ДНР, погибли 63 человека, сообщило Минобороны.



Уточняется, что обстрел производился из реактивной системы залпового огня HIMARS. Украинские военные выпустили шесть ракет, две из них удалось сбить.



"В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих", — сообщили в Минобороны.



Министерство обороны пообещало оказать всю необходимую помощь и поддержку родным и близким погибших.