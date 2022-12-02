



Россия припарковала 12 бомбардировщиков на авиабазе Энгельс-2





На спутниковых снимках хорошо видны бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. На фото видно как минимум 12 бомбардировщиков, а именно: восемь бомбардировщиков Ту-95 и шесть бомбардировщиков Ту-160.



Кроме того, спутниковые снимки показывают присутствие по меньшей мере пяти грузовых самолетов поблизости. Также видны тележки для крылатых ракет, что позволяет предположить, что боеприпасы для бомбардировщиков доставляли грузовые самолеты.



Энгельс-2 – основная авиабаза российских стратегических бомбардировщиков. Здесь базируются 121-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный Севастопольский Краснознаменный полк, который оперирует бомбардировщиками Ту-160М, а также 184-й тяжелый бомбардировочный авиаполк, пилоты которого обслуживают бомбардировщики Ту-95М. С начала войны Россия несколько раз использовала базу в качестве плацдарма для бомбардировок Украины.



Военные аналитики и эксперты говорят, что припаркованные таким образом на взлетно-посадочной полосе бомбардировщики нагружены крылатыми ракетами и бомбами. Их мнение продиктовано еще и тем, что тележки для перевозки крылатых ракет тоже вывели в то время, когда грузовые самолеты уже перезимовали.



Скорее всего, считают эксперты, в ближайшие часы-день-два Украина вновь подвергнется массированным ракетным ударам России.



Военные аналитики утверждают, что ракетному обстрелу подвергается не только энергетическая инфраструктура Украины. Центры обработки данных, собранные разведывательными беспилотниками и самолетами раннего предупреждения сил НАТО, летающих вблизи Украины, также были главной целью ракетных ударов России. Однако до сих пор ни от России, ни от Украины не поступало подтверждения, что такие центры были обнаружены и поражены.