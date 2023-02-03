



Россия принудительно вывезла из Украины уже более 14 тысяч детей

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что оккупанты принудительно переместили в РФ более 14 тысяч детей из захваченных украинских территорий. Об этом он заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ.



"Кремлевская марионеточная власть принудительно депортировала или иным образом переместила в Россию более 14 тысяч детей", - сообщил он.



Американский дипломат заявил, что "власть РФ стремится ликвидировать все проявления украинской национальной идентичности и превратить всех украинцев в лояльных подданных российской империи".



Он также отметил, что США продолжат сотрудничать с международными партнерами и Украиной, чтобы привлечь к ответственности лиц, совершивших преступления на украинских территориях.



Сегодня стало известно, захватчики вывезли в российский Татарстан 50 старшеклассников из оккупированного Лисичанска Луганской области, там школьников будут готовить к сдаче экзаменов на территории РФ. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



"Враг вывозит украинских старшеклассников в РФ, чтобы те сдавали школьные экзамены на территории России. Из Лисичанска было вывезено 50 учеников 11 классов для подготовки и сдачи Единого государственного экзамена. Их вывезли в Елабугу республики Татарстан.



В дальнейшем им обещают бесплатное обучение в учреждениях высшего образования на территории РФ. Цель всех этих мероприятий – ассимиляция молодежи, а, следовательно, снова речь идет об этноциде украинцев и уничтожении самоидентификации", - говорится в сообщении.