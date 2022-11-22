



Россия повредила в Украине почти все ТЭС и большие ГЭС

Россия повредила почти все ТЭС и большие ГЭС в Украине во время массированных ударов. Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.



"После последней атаки у нас практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. То есть для того, чтобы вы понимали масштаб и то, с чем нам приходится работать, практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших объектах, подвергались ракетным ударам" , – сказал Кудрицкий.



Он также добавил, что почти не осталось неповрежденных узловых подстанций "Укрэнерго".



"То есть на каждую важную подстанцию что-то прилетало, причем на некоторые по несколько раз, по три, по пять и даже по восемь раз. Поэтому масштаб разрушений колоссальный", - заявил он.