



Россия повредила более 700 объектов критической инфраструктуры Украины

В Украине с начала вторжения России были повреждены 702 объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщает первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.



В общей сложности в Украине, по словам замминистра, повреждено 35 тысяч объектов. "Речь идет, в частности, о газопроводах, электроподстанциях, мостах и так далее", - сказал Енин.



Месяц назад, 27 ноября, замминистра сообщал, что на тот момент было повреждено 32 тысяч объектов и больше 700 объектов критической инфраструктуры.



Ранее в МВД сообщили, что около 30% территории Украины нуждается в разминировании. Многие регионы загрязнены неразорвавшимися снарядами и установленными минами.