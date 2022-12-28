Россия повредила более 700 объектов критической инфраструктуры Украины
В Украине с начала вторжения России были повреждены 702 объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщает первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
В общей сложности в Украине, по словам замминистра, повреждено 35 тысяч объектов. "Речь идет, в частности, о газопроводах, электроподстанциях, мостах и так далее", - сказал Енин.
Месяц назад, 27 ноября, замминистра сообщал, что на тот момент было повреждено 32 тысяч объектов и больше 700 объектов критической инфраструктуры.
Ранее в МВД сообщили, что около 30% территории Украины нуждается в разминировании. Многие регионы загрязнены неразорвавшимися снарядами и установленными минами.