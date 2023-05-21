



Россия потеряла в Бахмуте более 100 тысяч военных, - Байден

Россия потеряла в боях за Бахмут уже более 100 тысяч своих военных. Сам город полностью разрушен в результате боевых действий.



Об этом сообщил президент США Джо Байден на пресс-конференции после саммита G7 в Японии.



"О Бахмуте говорят - потеряли его или нет. Правда в том, что Россия понесла потери более 100 тысяч человек в Бахмуте. Это тяжело будет заменить. Не важно, оккупирован он или нет - там все равно не осталось много зданий. Это существенно разрушенный город. Но им удалось сковать очень много российских войск, включая группу Вагнера", - заявил он.



Байден сделал заявление в контексте предстоящего контрнаступления ВСУ и вероятной передачи Украине истребителей F-16. По словам президента США, самолеты F-16 не помогли бы украинской армии в Бахмуте.



