



Россия потеряла 130 танков и БТР в крупнейшем танковом сражении войны

Россия потеряла 130 танков и БТР в "крупнейшем танковом сражении войны", произошедшем у города Угледар на Украине, сообщили украинские официальные лица американской газете New York Times ночью 2 марта.



В свидетельствах с места боя заместитель командира батальона 72-й бригады украинской армии лейтенант Владислав Байяк рассказал, как армии удалось нанести такие большие потери российской армии. По его словам, "засады - это тактика Украины против российских бронетанковых сил, начиная с первых дней войны". По его словам, "мы были готовы к бою, мы знали, что произойдет нечто подобное. Мы обнаружили первую колонну из примерно 15 танков с помощью беспилотника".



Украинские источники также сообщили, что противотанковые силы заняли скрытые позиции вдоль полей возле Угледара и были вооружены американскими ракетами с инфракрасным наведением и ракетами с лазерным наведением украинского производства. На большем расстоянии от них располагались артиллерийские батареи.



"Российские танковые колонны стали уязвимыми, как только началась стрельба, россияне запаниковали и попытались развернуться. В то же время мы начали бить по бронетехнике, когда артиллерийские батареи тоже открыли огонь", - рассказал офицер Владислав Байяк. Бой продолжался около трех недель, в течение которых провалились несколько атак российской армии.



В показаниях с места событий украинские командиры рассказали, что они также использовали американскую систему HIMARS, которая до сих пор применялась против стационарных целей и складов боеприпасов, но также доказала свою эффективность против неподвижных танков. Кроме того, украинские силы также использовали американские гаубицы M-777.



Украинские солдаты рассказали, что во время боя, около недели назад, поздно ночью поступил приказ подготовить засаду для колонны из 16 российских танков, продвигавшихся к украинским линиям. "Мы остановились в трех километрах от места засады, как раз за пределами дальности российского огня, мы стреляли по ним, в координации с беспилотниками, которые висели в воздухе, в то время как российские танки застряли на минном поле. Мы открыли огонь и уничтожили много российской техники", - поделились украинские солдаты.