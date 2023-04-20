



Россия получила новую партию иранских дронов

Россияне активизировали воздушные атаки по Украине иранскими дронами Shahed, поскольку получили новую поставку беспилотников. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.



По ее словам, россияне долго не атаковали Украину дронами, потому что исчерпали свои запасы до критического уровня и ждали новых партий.



“Оккупанты получили новую партию иранских дронов, об этом свидетельствует маркировка, обнаруженная на сбитых беспилотниках. Мы наблюдали атаку россиян в Николаевской области именно этими дронами. Такая же отметка была на тех дронах, которые атаковали Одесщину”, – рассказала Гуменюк.

По ее мнению, оккупанты применяют дроны-камикадзе, чтобы держать мирное население в напряжении, а также для поиска систем ПВО и объектов критической инфраструктуры.



За прошедшие сутки россияне применили 26 БпЛА, 21 из которых уничтожили Силы обороны.



По информации украинских военных, Рроссия использует в Украине, по крайней мере, три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БпЛА Mohajer-6.