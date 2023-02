Россия платит палестинским беженцам за участие в войне против Украины

Источник в службе безопасности ливанского правительства сообщил The Media Line, что палестинцы, проживающие в Ливане, согласились на участие в продолжающемся конфликте в Украине от имени России. За это они получают от российских структур месячную зарплату 350 долларов США.



Большинство завербованных были рождены после 1969 года. Они не имеют надлежащей регистрации в Ливане, что упрощает их участие в конфликте в качестве наемников.



В свою очередь ливанское правительство не имеет возможности контролировать или отслеживать перемещения этих палестинских наемников.



Большинство палестинцев, направляемых на передовую в Украине, родом из Айн-аль-Хильве, крупнейшего лагеря палестинских беженцев в Ливане.

Сообщается, что новобранцы являются членами политического движения ФАТХ и Народного фронта освобождения Палестины. Наемники получают ежемесячное пособие и компенсацию для своих семей в обмен на участие в войне в Украине от имени российских сил.



Источник в ливанских службах безопасности сообщил, что вербовка палестинцев и других лиц осуществляется в координации с базирующейся в Ливане организацией “Хизбалла”.



По словам источника, “Хизбалла” также активно вербует молодых людей, в том числе тех, кто умеет управлять беспилотниками, и тех, кто имеет опыт ведения партизанской войны в городах, для помощи русским в войне в Украине.



“У меня нет конкретной информации на этот счет. Но неудивительно, что их завербовали для работы с русскими в обмен на выплату им зарплаты, потому что лагерная среда открыта для таких возможностей. В палестинских лагерях как в Сирии, так и в Ливане высокий уровень безработиц“, — сказал The Media Line известный военный аналитик Риад Кахваджи.



Точно неизвестно, сколько палестинцев было завербовано для войны на стороне России. Но сообщается, что около 300 человек уже прошли экспресс-обучение в России и отправлены на передовую. Кроме этого, в лагере беженцев Айн-аль-Хильве готовится еще одна группа примерно из 100 боевиков для отправки в Россию в ближайшее время.



Мухаммад Сармини, директор Центра стратегических исследований Abaad рассказал The Media Line, что с момента начала российского вторжения в Украину Сирия через Группу Вагнера вербовала боевиков вдоль сирийского побережья, многие из которых были молодыми палестинцами. Кроме того, осуществлялась отправка бойцов из состава сирийских регулярных войск, таких как 25-я дивизия специальных операций. Этим бойцам платят за участие в боевых действиях 500-700 долларов США в месяц.