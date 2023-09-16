



Россия планирует ракетные удары по энергетике Украины

Россия может готовиться к атакам на энергетику Украины зимой. Вероятно, ВС РФ будут применять ракеты, которые изготовили в этом году, заявило в Twitter Минобороны Британии.



Британская разведка отметила, что прошлой осенью и зимой Россия часто использовала для атак Украины крылатые ракеты воздушного базирования, особенно Х-101 и Х-102 (AS-23a KODIAK). Оккупанты использовали стратегическую авиацию, которая базировалась глубоко в тылу на территории РФ.



При этом отчеты из открытых источников свидетельствуют о том, что с апреля 2023 года затраты на производство ракет сократились, но российские власти заявляют об увеличении темпов производства.



"Таким образом Россия, вероятно, сможет создать значительные запасы ракет. Существует реальная угроза, что Россия вновь сосредоточит это оружие против объектов украинской инфраструктуры в течение зимы", - говорят в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 September 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BOstAXCzTy — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 16, 2023

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все соответствующие службы уже готовятся к зиме, а Кабмин и областные администрации получили указание закончить подготовку в указанный срок.