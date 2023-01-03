



Россия планирует длительную атаку дронами: ВВС Украины оценили возможности врага

Россия в 2023 году продолжит прибегать к своей тактике атак дронами. Об этом, в частности, предупреждал и президент Украины Владимир Зеленский.



Детали рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отметил, что за последние 2 суток ПВО сбила 84 беспилотника.



Игнат подтвердил, что эти 2 дня были тяжелыми. Спрогнозировать, на сколько еще атак России хватит беспилотников, довольно трудно. Ведь Иран и Россию разделяют Каспийское море, по которому они могут постоянно подвозить все новые и новые БПЛА.



“Все зависит от поставок, так что будем готовиться. Дроны сбиваются, как вы видите. За двое суток – это новогодняя ночь и после новогодней ночи – сбито 84 дрона. 100% было сбито противовоздушной обороной. Таких результатов не достигали еще никогда”, – отметил Юрий Игнат.



По словам Игната, если "оккупанты будут бомбить такими темпами, то новую партию в 250 дронов захватчики уже использовали". Он подчеркнул, что Россия может подвезти следующую партию иранских беспилотников. Поэтому Украина готовится к новым массированным атакам.

