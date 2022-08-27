



Россия перебрасывает в Крым тяжелую военную технику

Россия перебрасывает в Крым новую партию тяжелой военной техники, эшелон которой заметили возле Крымского моста.



Об этом сообщает издание "Крым. Реалии" со ссылкой на заявления очевидцев.



Как утверждается, эшелон с техникой был замечен на железнодорожной станции Тамань, которая расположена возле въезда на Крымский мост со стороны России.



В эшелоне были представлены инженерно-саперные машины, 152-мм и 122-мм 2С19 "Мста-С" и "Гвоздика". Также очевидцы заметили танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые авто, цистерны с топливом.



