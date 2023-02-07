



Россия перебрасывает подкрепления на восток – украинский губернатор

Украина планирует весеннее наступление, чтобы вернуть утраченные территории, но ожидает поставки обещанных западных ракет большей дальности и боевых танков, и некоторые аналитики говорят, что до готовности страны оставалось несколько месяцев.



“Мы наблюдаем, как все больше и больше российских резервов перебрасывается в нашем направлении, мы видим, как доставляется все больше техники”, – сообщает Сергей Гайдай, украинский губернатор частично оккупированной Россией Луганской области.



"Они привозят боеприпасы, которые используются иначе, чем раньше - это уже не круглосуточный обстрел. Они потихоньку начинают экономить, готовятся к полномасштабному наступлению", – сказал Гайдай украинскому телевидению. “На сбор резервов у них, скорее всего, уйдет 10 дней. После 15 февраля мы можем ожидать наступления в любое время”.



Война достигла поворотного момента – Украина больше не добивается успехов, как во второй половине 2022 года, а Россия продвигается вперед с сотнями тысяч мобилизованных резервных войск.



Британская военная разведка сообщила в своем отчете, что военные РФ с начала января пытались возобновить крупные наступательные операции, направленные на захват удерживаемых Украиной частей Донецка. Российские силы отвоевали небольшую территорию, поскольку им “не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного наступления”.



“Российские лидеры, вероятно, продолжат требовать стремительного наступления. Маловероятно, что Россия сможет нарастить силы, необходимые для того, чтобы существенно повлиять на исход войны в ближайшие недели”, – говорится в союбщении.