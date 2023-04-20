



РФ отправляет украинских детей в Крым для "военно-патриотического воспитания"

Россияне отправляют молодежь с оккупированных территорий во временно захваченный Крым. Там они проводят так называемое "военно-патриотическое воспитание". Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.



"На временно оккупированных территориях Украины оккупанты усиливают принудительное насаждение российской агрессивной идеологии. Особое внимание уделяется молодежи", - написала Маляр в Telegram.



Она отметила, что в указанных лагерях предполагается проживание детей в спартанских условиях и проведение с ними интенсивных мероприятий так называемого "военно-патриотического воспитания" под руководством военнослужащих ВС РФ.



"Кроме того, российские оккупационные администрации угрожают родителям, которые отказываются отправлять своих детей в такие лагеря, тем что скоро всех школьников будут отправлять в указанные лагеря в принудительном порядке", - добавила Маляр.



Напомним, что РФ собралась "отправить на отдых" более 25 тысяч детей с оккупированных территорий Украины.