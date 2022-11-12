



Россия отправила в Украину около 500 сирийских военных

Россия отправила в Украину около 500 сирийских военных. Об этом сообщает мониторинговый портал Middle East Eye (MEE).



Они не на передовой, им было поручено охранять объекты в Луганске и Донецке. MEE сообщил, что сирийские наемники были набраны, в основном, из армии Асада, в том числе, из 25-й штурмовой дивизии сил специального назначения, известной как "Сила тигра", и из поддерживаемого Россией Пятого корпуса, а также из тех сирийских подразделений, которые контролируются иранским Корпусом Стражей Исламской Революции.



До 1000 сирийцев должны были пройти подготовку в России, но только половина из них попала в Украину. Около 50 из них погибли в результате обстрелов. При необходимости сирийцев тоже могут отправить в передовую.

