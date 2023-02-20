



Россия обвиняет 680 украинских чиновников в военных преступлениях

Россия предъявила обвинения 680 украинским чиновникам, в том числе 118 военнослужащим и военнослужащим Минобороны, в нарушении законов, регулирующих ведение войны, в том числе в применении оружия против мирных жителей, сообщило в понедельник информационное агентство ТАСС.



Согласно сообщению, украинским чиновникам предъявлено обвинение в “применении запрещенных средств и методов ведения войны” со ссылкой на статью 356 УК РФ.



“В настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении 680 человек”, — заявил в интервью государственному информационному агентству ТАСС глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.



По его словам, среди подсудимых 118 человек из числа командующего и руководства Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны Украины.

138 человек были обвинены заочно.



Бастрыкин, который подчиняется непосредственно президенту Владимиру Путину, заявил, что обвинения включают применение оружия против мирного населения.



Агентство Reuters не смогло независимо проверить данное утверждения. Украинские власти не были доступны для немедленных комментариев.



