Россия обстреливает Украину ракетами, переданными Киевом Москве в конце 90-х
Журналисты нашли доказательства того, что Россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55, которые официальный Киев передал Москве в рамках соглашения в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ, сообщает проект “Схемы”.
Журналисты разыскали в архиве соглашение между Кабинетом министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и правительством РФ под руководством Владимира Путина, подписанное в Ялте в 1999 году. Согласно документу, Киев передал Москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. За это Россия компенсировала Украине долг за газ – на сумму 275 миллионов гривен.
Вместе с соглашением издание получило список со всеми номерами переданных ракет и сопоставили с номерами Х-55, которыми Россия обстреливала Украину после начала полномасштабного вторжения.
Ракеты “Схемы” идентифицировали с помощью фотографий с номерами на обломках, полученных от источников в правоохранительных органах.
Всего журналисты обнаружили номера более десяти ракет, которые ранее передали России, а 23 года спустя армия РФ запустила их по территории Украины, говорится в расследовании. Часть из этих сбитых ракет сейчас хранится в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.
🇺🇦🇷🇺 Украинские СМИ сообщают, что ВКС РФ запускают по целям на территории Украины ракеты Х-55, которые Украина же и передала России в счёт уплаты по долгу за газ в 1999 году🫠— Anoushka🐻 (@FckUkies) August 4, 2023
Вот так зрада! pic.twitter.com/aDSE422F1G