



Россия обстреливает Украину ракетами, переданными Киевом Москве в конце 90-х

Журналисты нашли доказательства того, что Россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55, которые официальный Киев передал Москве в рамках соглашения в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ, сообщает проект “Схемы”.



Журналисты разыскали в архиве соглашение между Кабинетом министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и правительством РФ под руководством Владимира Путина, подписанное в Ялте в 1999 году. Согласно документу, Киев передал Москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. За это Россия компенсировала Украине долг за газ – на сумму 275 миллионов гривен.



Вместе с соглашением издание получило список со всеми номерами переданных ракет и сопоставили с номерами Х-55, которыми Россия обстреливала Украину после начала полномасштабного вторжения.



Ракеты “Схемы” идентифицировали с помощью фотографий с номерами на обломках, полученных от источников в правоохранительных органах.



Всего журналисты обнаружили номера более десяти ракет, которые ранее передали России, а 23 года спустя армия РФ запустила их по территории Украины, говорится в расследовании. Часть из этих сбитых ракет сейчас хранится в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.