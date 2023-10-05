



Россия обстрелами нанесла Украине ущерб в $151,2 млрд

По состоянию на 1 сентября 2023 года сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины, достигла $151,2 млрд.



Как сообщила Киевская школа экономики (KSE), в общем объеме прямого ущерба наибольшая доля принадлежит потерям жилищного фонда - $55,9 млрд. В результате боевых действий разрушены или повреждены 167,2 тыс. объектов жилищного фонда, из них 147,8 тыс. - частные дома, 19,1 тыс. – многоквартирные, 0,35 тыс. – общежития.



На втором и третьем месте по сумме ущерба - сферы инфраструктуры и промышленности и потери предприятий: $36,6 млрд и $11,4 млрд соответственно.



Также с начала боевых действий повреждены 18 аэропортов и гражданских аэродромов страны, 344 моста и мостовых перехода, более 25 тыс. км автомобильных путей государственного и местного значения и коммунальных дорог. Потери в сфере промышленности насчитывают, по меньшей мере, 426 крупных и средних частных предприятий и государственных компаний.



Сфере образования на начало сентября этого года нанесен ущерб на $10,1 млрд. Общее количество поврежденных и разрушенных образовательных объектов превышает 3,5 тыс., среди них 1,7 тыс. заведений среднего образования, более 1 тыс. - дошкольного, 586 - высшего образования.



Кроме того, в KSE отметили возрастающие убытки в сфере здравоохранения, которые оцениваются в $2,9 млрд. Всего разрушены или повреждены 1223 медучреждения, из них 384 больницы и 352 амбулатории.