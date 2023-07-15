



Россия ночью атаковала Украину шестью иранскими дронами Shahed: последствия

Ночью на 15 июля Россия атаковала Украину шестью дронами Shahed-136/131 с южного направления, четыре из них удалось сбить, сообщили Воздушные силы ВС Украины.



Всего украинское ПВО сбило десять воздушных целей. За прошедшие сутки, 14 июля, помимо 16 “шахедов”, уничтоженных ночью, ВСУ также сбили три разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня (“Орлан” и “Зал”) и три ударных дрона типа “Ланцет”.



Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, что ночью в результате российской атаки пострадал мужчина, также был поврежден инфраструктурный объект. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждение получил и жилищный фонд – в четырех многоэтажных домах вылетели окна.



Кроме того, три дрона Shahed-136/131 сбили в Николаевской области, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.



