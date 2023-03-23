



Россия не выполняет обязательства по поставкам оружия Индии - Reuters

Россия не выполняет жизненно важные оборонные поставки для индийских военных из-за войны в Украине. Об этом заявили в Военно-воздушных силах Индии, сообщает Reuters.



Нью-Дели обеспокоен тем, что вторжение России в Украину может повлиять на военные поставки от крупнейшего для Индии источника оборонного оборудования. Заявление ВВС Индии является первым официальным подтверждением данных недостатков.



Заявление было сделано парламентскому комитету, опубликовавшему его на своем веб-сайте во вторник, 21 марта. Представитель ВВС сообщил парламентариям, что Россия планировала "большую поставку" в этом году, но она не состоится.



Спикер российского посольства в Нью-Дели сказал: "У нас нет информации, которая могла бы подтвердить заявление".



Также эту информацию отказались комментировать в "Рособоронэкспорте".



Наибольшей текущей поставкой является система ПВО С-400 "Триумф", которую Индия купила в 2018 году за 5,4 миллиарда долларов. Три из этих систем уже поставлены, еще две ожидаются.



Также Индия зависит от России относительно запчастей для своих истребителей Су-30МКИ и МиГ-29, которые являются основными ВВС страны.



Россия, а до нее Советский Союз, в течение десятилетий были основным источником оружия и оборудования для Индии.



По последним данным Стокгольмского института исследования проблем мира, на Россию пришлось 8,5 миллиарда долларов из 18,3 миллиарда долларов, которые Индия потратила на импорт оружия с 2017 года.



В последние два десятилетия Нью-Дели пытался уменьшить свою зависимость от Москвы и наладить сотрудничество с другими странами.



Представитель ВВС также проинформировал парламентскую комиссию, что российско-украинская война настолько сильно повлияла на ее поставки, что сократила прогнозируемые капитальные затраты на модернизацию военной техники и оборудования почти на треть.



Военно-воздушные силы спрогнозировали капитальные расходы в размере 853 миллиарда рупий (10,38 миллиарда долларов) на 2022-2023 финансовые годы и сократили их до 588 миллиардов рупий (7,15 миллиарда долларов) в национальном бюджете.



