



Россия насильно вывезла из Украины более 16 тысяч детей

Россия насильно депортировала из Украины более 16 тысяч детей. Кроме того, Кремль упростил процедуру выдачи российского гражданства для украинских детей. Об этом заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.



Глава Офиса генпрокурора Украины встретился с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.



Костин отметил, что одним из наиболее вопиющих преступлений оккупантов является принудительная депортация украинских детей в Россию и Беларусь. По его словам, Украина подтвердила депортацию более 16 тысяч детей. Из них удалось вернуть 307 несовершеннолетних.



"В мае 2022 года Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для детей из Донбасса, Запорожья и Херсона", - добавил генпрокурор.



Кроме того, Костин отметил, что россияне также продолжают нарушать права человека в оккупированном Крыму. В частности, от действий захватчиков страдает коренной народ полуострова - крымские татары.



Напомним, за год полномасштабного российского вторжения Украина провела 38 обменов пленными и освободили 1863 человека. Среди них 1756 военных и 107 гражданских.