



Россия наняла для охраны Запорожской атомной станции оленеводов из Якутии

Россия нанимает для охраны Запорожской атомной станции охотников и оленеводов из Якутии. Однако они уже составляют списки эвакуации. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.



Он напомнил, что Россия после захвата ЗАЭС устраивает атомный шантаж, что может привести к атомной катастрофе.



"Вместо профессиональных атомщиков набрали неграмотный персонал. Не обеспечивают нормы эксплуатации АЭС - сообщается о взрыве мины, который, к счастью, не повредил важное оборудование", - пишет Федоров.



Кроме этого, россияне расставили по территории ЗАЭС свою технику и военных.



Напомним, оккупанты готовят предварительный план эвакуации из Запорожской атомной электростанции. Колаборантов и работников "Росатома" уже предупредили.