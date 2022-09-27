



Россия нацелилась иранскими дронами-камикадзе на хасидов в Умани

Войска России целенаправленно запускали по Умани иранские дроны-камикадзе Shahed-136, чтобы атаковать евреев-хасидов, отмечающих сейчас в городе праздник Рош ха-Шана (Новый Год). Об этом сообщили источники в спецслужбах.



По их данным, за последние несколько дней на юге Украины ВСУ сбили более десяти Shahed-136. Часть этих дронов запустили с территории оккупированного Крыма и направили в Умань. Россияне хотели попасть в религиозные объекты хасидов с большим скоплением людей.



«Запланированные террористические акты именно против граждан Израиля – это одно из условий передачи Ираном дронов России. Это не первый пример сотрудничества двух террористических стран. Не так давно в Иране сбили украинский гражданский самолет, якобы из-за ошибки. Но за этим случаем просматриваются интересы кремля», - заявили в спецслужбах.



Напомним, 7 июля посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что на фоне войны Украина не может обеспечить безопасность паломников. Служба безопасности Украины и Национальная полиция рекомендовали хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош ха-Шана. Причина - высока вероятность ракетных обстрелов и действия России, которыми она может дестабилизировать международные отношения и навредить имиджу Украины.



Украина после сбития дронов Shahed-136 и ударного Mohajer-6 лишила посла Ирана Манучехра Моради аккредитации и сократила количество дипломатического персонала. Иран в ответ посоветовал Украине «не слушать третьих лиц». В МИД Украины призвали Иран прекратить военную помощь России, а не прикрываться заявлениями о якобы «внешнем влиянии».