



Россия может предложить Украине "корейский сценарий"

Российская Федерация может предложить Украине "корейский сценарий" урегулирования войны.



С таким предположением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, "корейский вариант" предполагает разделение страны.



"Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38 параллель". Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут выдумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать – это "38 параллель", - сказал Данилов.



Украинский чиновник отметил, что в самой Южной Корее, где и был применен этот сценарий, считают такое решение ошибочным.



"Недавно общаясь с представителями Кореи, я обратил внимание... Они считают, что тогда была большая ошибка, что пошли на уступки, согласились с тем, что нужно ради сохранения. Сегодня имеют проблемы", - подчеркнул Данилов.