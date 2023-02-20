



Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине

Россия в последнее время изменила тактику ударов по украинским городам, запуская ракеты вдоль русла рек.



Об этом 19 февраля сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



Он подчеркнул, что запуски ракет над руслами рек на низкой высоте осуществляются с целью усложнить их поражение средствами ПВО.



Они используют и реку Днестр, и Южный Буг, чтобы ракета была “прижата” как можно ниже к земле. Таким образом, где-то удается обойти те средства ПВО, которые могут их потенциально уничтожить”, — пояснил Игнат.



Он также подчеркнул, что россияне начали использовать для ударов, которые наносятся преимущественно ночью, меньшее количество ракет.



"Ночью бьет ракетами, потому что раньше это были "Шахеды" в такое время суток. А утром при массированных ударах были уже ракетные удары”, — подчеркнул он.