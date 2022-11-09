



Россия использовала против Украины более 400 иранских дронов

С момента первого применения иранских беспилотников "Shahed-136" в войне против Украины Россия выпустила по инфраструктуре страны уже более 400 дронов-камикадзе. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



"По состоянию на сегодняшний день, Россия выпустила по инфраструктуре Украины уже более 400 дронов-камикадзе "Shahed-136", - сообщил Игнат.



По его словам, большинство беспилотников удалось сбить, однако уничтожить 100% беспилотников невозможно. "Как крылатые ракеты, так и "Shahed-136" были созданы для того, чтобы преодолевать системы ПВО, поэтому единицы достигают целей", - отметил спикер.



Напомним, ранее Россия передала Ирану наличные деньги и захваченные в Украине образцы западного оружия в обмен на дроны, которые использует для ударов по украинской инфраструктуре.