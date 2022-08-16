



Россия играет с огнем на ЗАЭС, - Подоляк

"Россия играет с огнем на ЗАЭС. Кремль верит, что управляет рисками, но допускает грубые ошибки. Россияне не имеют персонала, нарушают протоколы безопасности, а ru-армия постоянно устраивает провокации", - написал на своей странице в Twitter советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.



"Контролируемый" ядерный шантаж может обернуться большой катастрофой", - указано в сообщении.



Обстрелы Энергодара и территории вокруг Запорожской АЭС – это "провокация и этакая игра на "ядерных нервах" мирового общества в целом, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Голосу Америки".



Министр обороны отметил, что обстреливая крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, российские военные пытаются "держать нас с вами в заложниках", в том числе используя атомную электростанцию ​​как ядерное оружие.



Кроме того, по словам Алексея Резникова, оккупационные войска России попытаются переключить производимую ЗАЭС электроэнергию для подачи в Крым. "Вот те задачи, которые они решают, блокируя станцию", - отметил он.