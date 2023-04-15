



Россия готовится к длительной войне с Украиной, - британская разведка

На территории России будут мобилизовывать с помощью электронных повесток. Это указывает на подготовку Москвы к длительной войне

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.



Как отмечается в сводке, 11 апреля Госдума РФ приняла закон о создании единого реестра лиц, подлежащих призыву на военную службу. Ключевым следствием этой меры является то, что в будущем власти смогут вручать повестки в электронном виде, а не по почте, что устраняет одно препятствие, которое ранее позволяло некоторым уклоняться от призыва.



По данным британской разведки, теперь, когда данные о призыве отдельных лиц в цифровом виде связаны с другими государственными онлайн-сервисами, вполне вероятно, что власти будут наказывать уклонистов, автоматически ограничивая права на трудоустройство и ограничивая поездки за границу.

Сообщается, что меры вступят в силу позднее в этом году. При этом они конкретно не указывают на какую-либо крупную новую волну принудительной мобилизации. На данный момент Россия уделяет первоочередное внимание набору дополнительных добровольческих войск.



"Эта мера, скорее всего, является частью более долгосрочного подхода к предоставлению личного состава, поскольку Россия ожидает затяжного конфликта в Украине", - отмечают в Минобороны Британии.

