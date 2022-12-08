



Россия готовит новые провокации: на ЗАЭС завезли "Грады"

На территорию захваченной Запорожской атомной электростанции россияне завезли несколько реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом сообщает "Энергоатом".



Это оружие захватчики разместили возле энергоблока № 6, рядом с территорией станционного сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где раньше строили некоторые «защитные сооружения» в тайном режиме, нарушая все условия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.



Наиболее вероятная готовящаяся провокация – обстрелы противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, этими установками «Град» непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь «прикрытием» энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива.



Весь мир понимает вопиющие нарушения всех норм и требований ядерной и радиационной безопасности работы АЭС, используемой захватчиками для военных целей. С самого начала агрессии они размещают там личный состав, военную технику, оружие и взрывчатку; заменяли территорию станции и подъездные пути к ней.



"Обращаемся к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о дополнительном размещении РСЗО «Град» непосредственно на площадке ЗАЭС. И еще раз призываем создать зону безопасности внутри и вокруг станции при ее полной демилитаризации и деоккупации", - говорится в заявлении "Энергоатома".