



Россия дополнительно ограждает подъезды к Запорожской АЭС





Российские военные устанавливают дополнительный забор для ограждения подъездов к Запорожской АЭС, заявили в НАЭК "Энергоатом".



"Оккупанты устанавливают дополнительный забор, чтобы оградить подъезды к ЗАЭС. Отныне работники Запорожской атомной станции не будут доезжать прямо к ней, как это было всегда, а часть пути будут преодолевать пешком", – говорится в сообщении.



По данным “Энергоатома”, рейсовые автобусы для персонала ЗАЭС, доставляющие атомщиков на работу, больше не будут курсировать до финального пункта маршрута.



"Преградой станет новый забор, который захватчики обустраивают на подходах к админзданию станции. Для этого уже начали рыть землю", – сообщили в НАЭК.



Теперь маршрутные автобусы будут доезжать до кольца, где работников ЗАЭС высаживают, и дальше они должны просто идти.



"Таким образом рашисты фактически расширяют закрытый периметр вокруг станции, как будто готовя ее к обороне. А проще говоря: они боятся так, что не останавливаются даже перед незаконным строительством на территории атомного объекта", – отметили атомщики.



"ЗАЭС – это Украина! И никакие заборы не помешают вернуть станцию под контроль государства и законного оператора – “Энергоатома!" – подытожили в компании.