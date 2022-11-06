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Российский военный священник погиб на фронте в Украине
06.11.2022 19:15 Ольга Белозерова

Российский военный священник погиб на фронте в Украине

Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, российский военный священник Михаил Васильев погиб на фронте в Украине.

Об этом сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва.

"На фронте принял смерть еще один военный священник. Знаменитый в этой среде отец Михаил Васильев. Царствие небесное, вечная память", - написал он.

По данным российской прессы, погибший Васильев был настоятелем патриаршего подворья при штабе ракетных войск стратегического назначения.

 

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