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Российский военкор: Подождите еще пару дней, будет еще хуже
02.10.2022 21:28 Аркадий Бочаровский

Российский военкор: Подождите еще пару дней, будет еще хуже

Российский “военкор” А.Смирнов. опубликовал видео, в котором предупреждает россиян, что “будет еще хуже”.
 



Смирнов говорит: “У вас не было ощущения, что хуже уже не некуда, но вдруг появляется что-то, что еще хуже? Лиман мы потеряли, но я пообщался со своими друзьями из силовых структур… и теперь ясно, что Лиман … оттягивал силы противника, а по факту создавал информационное противостояние именно на этом участке фронта. Какое сегодня число? Второе? Подождите еще пару дней, будет еще хуже. Это будет уже такой тотал… эмоциональные качели вас еще покачают”

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