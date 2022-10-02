Российский военкор: Подождите еще пару дней, будет еще хуже
Российский “военкор” А.Смирнов. опубликовал видео, в котором предупреждает россиян, что “будет еще хуже”.
Смирнов говорит: “У вас не было ощущения, что хуже уже не некуда, но вдруг появляется что-то, что еще хуже? Лиман мы потеряли, но я пообщался со своими друзьями из силовых структур… и теперь ясно, что Лиман … оттягивал силы противника, а по факту создавал информационное противостояние именно на этом участке фронта. Какое сегодня число? Второе? Подождите еще пару дней, будет еще хуже. Это будет уже такой тотал… эмоциональные качели вас еще покачают”