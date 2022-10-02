



Российский военкор: Подождите еще пару дней, будет еще хуже

Российский “военкор” А.Смирнов. опубликовал видео, в котором предупреждает россиян, что “будет еще хуже”.



Есть у вас такое ощущение, что хуже уже некуда? Подождите пару дней, будет ещё хуже (с) оптимист Лёхаhttps://t.co/zlUqIvUhTo #Смирнов #чотаржу pic.twitter.com/Tvt8rILb9C — Necro Mancer (@666_mancer) October 2, 2022

Смирнов говорит: “У вас не было ощущения, что хуже уже не некуда, но вдруг появляется что-то, что еще хуже? Лиман мы потеряли, но я пообщался со своими друзьями из силовых структур… и теперь ясно, что Лиман … оттягивал силы противника, а по факту создавал информационное противостояние именно на этом участке фронта. Какое сегодня число? Второе? Подождите еще пару дней, будет еще хуже. Это будет уже такой тотал… эмоциональные качели вас еще покачают”