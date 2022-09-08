



Российский "крот" 15 лет работал в правительстве Украины: как это было

Украинская пресса публикует подробности о том, как в правительстве Украины - Кабинете министров - долгие годы действовали российские "кроты". Украинские правоохранители выявили несколько человек, работавших в Кабмине и действовавших в интересах России, сообщает ВВС.



Одним из них был сотрудник секретариата Кабинета министров Украины Василий Мехеда, который недавно получил приговор в виде 12 лет лишения свободы.



Как выяснилось, мужчина работал на Россию в течение 15 лет.



В секретариате Мехеда работал с 2000 года, а с 2001 - имел доступ к государственной тайне. Согласно материалам следствия, в 2006 году к нему обратился коллега со "странной просьбой" - копировать документы, помеченные грифом "секретно", и передавать ему. Мехеда согласился и получал за это денежное вознаграждение.



Через год оба "коллеги" отправились в Москву, где общались с сотрудниками ФСБ РФ. Представители спецслужбы предложили украинским госслужащим сотрудничество, те - дали свое согласие.



Работа продолжалась три года. Василий Мехеда копировал и пересылал тайную информацию, которая интересовала спецслужбы РФ. Перерыв в "сотрудничестве" был с 2010 по 2015 год, потом работа возобновилась.



После того, как РФ вторглась в Украину, "крот" прекратил работу на ФСБ.



Адвокат Мехеды заявил, что его клиент "признает свою вину". Учитывая это обстоятельство, украинский суд вместо высшей меры наказания в виде 15 лет лишения свободы, назначил минимально возможные 12 лет.