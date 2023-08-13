



Российский корабль открыл огонь по сухогрузу на подходе к украинскому порту

Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» обнаружил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, судно следовало в украинский порт Измаил, для его остановки пришлось открыть предупредительный огонь, сообщила пресс-служба Минобороны России.



Российский корабль обнаружил иностранный сухогруз в юго-западной части Черного моря в воскресенье, 13 августа, около 6:40 мск. По данным оборонного ведомства, капитан судна не отреагировал на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов. Тогда с российского корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия, а досмотр провел вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих.



«По результатам радиопереговоров судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз. После завершения работы досмотровой группы на борту «Сукра Окан» судно продолжило движение в порт Измаил», – говорится в сообщении.



19 июля Минобороны объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями. Решение обосновали прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора.