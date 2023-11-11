



Российский "Искандер" сбили на подлете к Киеву, - КГВА

Утром субботы, 11 ноября, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Приблизительно в 08:00 в сторону города была запущена баллистическая воздушная цель, по предварительным данным типа "Искандер".



В Киев ракета не долетела, силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ее на подлете к столице.



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Об этом написал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в своем Telegram-канале.



"После продолжительной паузы в 52 дня, враг возобновил ракетные атаки по Киеву! После ночного нападения дронов сегодня утром россияне пытались нанести по Киеву ракетный удар", - написал он.



По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Оперативные данные уточняются.



Около 10:45 в Киеве снова раздался взрыв на левом берегу. Тревогу в городе не объявляли. Информация уточняется.



Обновление в 11:00



Мониторинговые группы сообщают об очередном взрыве на левом берегу Киева. Тревога до сих пор не объявлена. Ждем официальную информацию.



Воздушные цели в соседних областях прекратили существование. Вероятно враг использовал средства РЭБ, и украинские военные отрабатывали по целям.

