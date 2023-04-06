



Российский добровольческий корпус опроверг сообщения о диверсантах на Брянщине

В России снова заявили о "украинской ДРГ, пытавшейся "проникнуть" в Брянскую область. Однако Российский добровольческий корпус опроверг очередную ложь.



В четверг, 6 апреля, бойцы Российского добровольческого корпуса снова посетили Брянскую область. Они заверили, что заявления губернатора об "украинской ДРГ" являются ложью.



"Несмотря на то, что губернатор Богомаз уже рапортовал об "успешном отражении атаки украинских ДРГ", мы снова ловим его на лжи! Помимо выполнения боевых задач, бойцы РДК так же смогли пообщаться с местными жителями, вручить им наши листовки и попросили укрыться, на время боевых действий. Освободительная борьба на территории России набирает обороты!" – заявили бойцы.