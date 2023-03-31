



Российские войска обстреляли Авдеевку: среди погибших - младенец

В пятницу, 31 марта, российские войска совершили артиллерийский обстрел Авдеевки. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.



"Россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии - погибли два человека, из них один ребенок 2022 года рождения", - заявил он.



В результате обстрелов также получили ранения два человека. Также из-за атаки врага поврежден частный дом.



Напомним, на днях руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш сообщил, что Авдеевка из-за атак россиян в "красной зоне": из города начали эвакуировать коммунальщиков, а журналистам и волонтерам запретили доступ в город.



Барабаш также сообщил, что из города планируют принудительную эвакуацию 6 детей, которые остаются в Авдеевке под постоянным вражеским огнем.