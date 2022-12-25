



Российские воины меткими выстрелами сбивают собственные дроны



Корреспондент КП Роман Сапоньков сообщает о нескольких случаях “меткой стрельбы”, в результате которой российские солдаты меткими выстрелами из стрелкового оружия сбивали собственные дорогостоящие дроны.



Сапоньков пишет: "Сегодня нам сбили Матрикс-30. Свои же. Как это уже было. Предупредили соседей , но нашёлся супер -разум, который увидел дрон и открыл стрельбу. С 600 метров сбить из Калашникова летящий дрон - такие бы таланты да мирное русло".



