



Российские военные штурмом уничтожили муляж украинского радара П-18 "Малахит"

Военнослужащие армии РФ поспешили заявить об уничтожении украинского радара П-18 "Малахит", однако боеприпасы были израсходованы на очень качественный муляж.







Об этом сообщили в украинской металлургической компании "Метинвест", которая производит муляжи для обмана российской армии. Муляж настолько похож на оригинал, что российские штурмовики приняли его за настоящий и израсходовали ценные боеприпасы, чтобы уничтожить бесполезную цель. Поддельная РЛС П-18 "Малахит" вращается так же, как и оригинал, а ее основание было мастерски замаскировано сетками.







"Война обходится дорого. И мы хотим, чтобы россияне тратили много денег на беспилотники и ракеты, чтобы уничтожать наши ложные цели", - цитирует представителя "Метинвеста" издание CNN.



В компании также уточнили, что изготовили более 250-ти муляжей, среди которых есть даже "обманные" гаубицы M777.