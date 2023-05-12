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Российские военкоры заявили о начале контрнаступления ВСУ
12.05.2023 10:44 Ирина Демьянова

Российские военкоры заявили о начале контрнаступления ВСУ

Наступление Украины началось. Об этом со вчерашнего вечера заявляют российские военкоры.  В частности, журналисты отмечают, что колонны техники ВСУ "спокойно идут, никто по ним не бьет".

"Вагоны с техникой до этого шли, никто по ним не бил. С флангов в Артемовске наступают. Запорожье эвакуируют", - пишет в своем Телеграм-канале российская журналистка Анастасия Кашеварова. 

"Это не значит, что все горит по всем направлениям, и тысячи километров в огне. Это значит, что фронт приходит в заметное движение", - подчеркнула она. 

По ее словам, сейчас уже началась более активная фаза - бои не прекращаются. 

Также российские военкоры заявили об успешном прорыве ВСУ в районе Богдановки, в результате которого российские военные утратили еще несколько квадратных километров. 

 

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