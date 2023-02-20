



Российские СМИ: визит Байдена прикрыли немецкие ПРО

Российский ресурс "Военное обозрение" сообщил подробности о визите Джо Байдена в Киев.



Вооруженные силы Германии развернули модули пусковых установок американских систем ПВО Patriot в польском пригороде Замосць (Замостье), расположенном на расстоянии 120 километров от границы с Белоруссией и в 50 километрах от украинской границы.



Таким образом, немецкая армия фактически взяла под свой контроль часть украинского воздушного пространства.



Официальной причиной развертывания систем ПВО стал инцидент с украинской ракетой, упавшей на приграничной территории Польши и уничтожившей трактор и хозяйственную постройку на одной из ферм. Также погибли два гражданина Польши.