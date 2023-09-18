



Российские “Шахеды” намеренно облетали Умань в дни паломничества хасидов Умань

БПЛА “Шахед”, использовавшиеся российскими военными для атаки украинского военного аэродрома близ города Староконстантинов 15 сентября, обходили город Умань, выяснило OSINT-издание TEXTY.



Издание отмечает, что в Умани в эти дни собрались десятки тысяч хасидов-паломников со всего мира, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана, еврейский Новый год. Согласно траектории полета дронов дроны намеренно совершили обход Умани.



Всего в этом году Умань в Черкасской области посетили 35 тысяч хасидов. В этом украинском городе берет начало хасидизм, возникший в XVIII веке. Здесь же похоронен цадик рабби Нахман, на могилу которого приезжают паломники.