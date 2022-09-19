



Российские С-400 сбили три российских Су-35 над Украиной



Корреспондент журнала Forbes Дэвид Хэмблинг сообщает о том, что в начиная с июля было задокументировано минимум три сбитых российских истребителя-бомбардировщика Су-35 над территорией Украины.



самолеты были сбиты во время ожесточенных боев в районе Новой Каховки. Украинцы утверждают, что истребители сбиты ими.



Хэмблинг, однако, утверждает, что все три были сбиты самими русскими - из-за серьезных проблем с работой систем распознавания “свой-чужой” в российской армии.



Хэмблинг утверждает, что самолеты были сбиты системой ПРО С-400, которые “в то же самое время были активированы для перехвата снарядов HIMARS, но непреднамеренно сбили Су-35”.