



Российские раввины требуют прекратить кровопролитие в Украине

Российские раввины призвали к прекращению боевых действий в Украине.

Они выразили обеспокоенность по поводу конфликта, создающего напряженность для евреев в РФ.

Слет раввинов был организован Федерацией еврейских общин России.

"Отношения между Россией и остальным миром резко ухудшились с тех пор, как в феврале началось вторжение, что привело к экономической неопределенности и, что вызывает серьезную обеспокоенность, в частности, у еврейской общины, чувству страха и изоляции", — сказано в сообщении.

На конференции была принята резолюция, призывающая "к миру и прекращению кровопролития".