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Российские раввины требуют прекратить кровопролитие в Украине
06.09.2022 16:01 Алина Груднева

Российские раввины требуют прекратить кровопролитие в Украине

Российские раввины призвали к прекращению боевых действий в Украине.

 
Они выразили обеспокоенность по поводу конфликта, создающего напряженность для евреев в РФ.
 
Слет раввинов был организован Федерацией еврейских общин России.
 
"Отношения между Россией и остальным миром резко ухудшились с тех пор, как в феврале началось вторжение, что привело к экономической неопределенности и, что вызывает серьезную обеспокоенность, в частности, у еврейской общины, чувству страха и изоляции", — сказано в сообщении. 
 
На конференции была принята резолюция, призывающая "к миру и прекращению кровопролития". 

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