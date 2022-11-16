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Российские каналы: в машину Стремоусова стреляли после аварии
16.11.2022 20:36 Аркадий Бочаровский

Российские каналы: в машину Стремоусова стреляли после аварии


Российские пропагандисты придумали объяснение тому, откуда взялись следы пуль на бронированном Лексусе известного коллаборациониста Кирилла Стремоусова, который, по официальной версии, погиб в ДТП в день эвакуации Херсона.

Свое объяснение, откуда могли появиться пулевые отверстия на бронированном автомобиле, дал "военкор" Роман Сапоньков.

"Стреляли в машину Стремоусова после ДТП и после того, как тело забрали. Видимо, чтобы глянуть, как броня себя поведет", — предположил репортёр.
 

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