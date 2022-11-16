



Российские каналы: в машину Стремоусова стреляли после аварии



Российские пропагандисты придумали объяснение тому, откуда взялись следы пуль на бронированном Лексусе известного коллаборациониста Кирилла Стремоусова, который, по официальной версии, погиб в ДТП в день эвакуации Херсона.



Свое объяснение, откуда могли появиться пулевые отверстия на бронированном автомобиле, дал "военкор" Роман Сапоньков.



"Стреляли в машину Стремоусова после ДТП и после того, как тело забрали. Видимо, чтобы глянуть, как броня себя поведет", — предположил репортёр.

