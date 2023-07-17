



Российские каналы: удар по Крымскому мосту нанесен со стороны Азовского моря





Z-каналы распространяют информацию о том, что Крымский мост был атакован со стороны Азовского моря.



Канал Romanov Лайт пишет: “Достоверно известно - один из дронов-камикадзе ВС Украины шел со стороны Азовского моря”.



Канал Рыбарь пишет: "В последние несколько недель украинские формирования отрабатывали спуск на воду дронов с катеров военно-морских сил Украины в устье Дуная.



И если провоз надводного беспилотника к побережью Азовского моря выглядит маловероятным, то зафрахтовать какое-нибудь грузовое или торговое судно для этого ничто не мешало.



Взглянув на ресурс для отслеживания кораблей MarineTraffic, можно увидеть, как много судов находится в акватории Азовского моря. Потенциально одно из них могло быть задействовано для этой цели"